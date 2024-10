Avvocati, le Pari opportunità 

Linea verde per il nuovo comitato Pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Lanusei. Sono stati eletti Alessia Pusceddu (presidente), Enzo Di Mauro (segretario), Alessia Lollo, Silvia Contu e Tiziana Murru. I comitati hanno il compito di promuovere la parità nell’accesso, formazione e qualificazione professionale e lavorare per prevenire e rimuovere comportamenti discriminatori legati al genere o altre ragioni tra gli iscritti agli albi forensi. «Con l’insediamento del comitato di Pari opportunità, ai cui componenti formulo gli auguri di buon lavoro - ha dichiarato il presidente del Foro, Vito Cofano - il consiglio dell’Ordine potrà contare di un importante organo propulsivo e consultivo per lo svolgimento dell’attività istituzionale, nell’importante tematica della formazione, volta a sensibilizzare i professionisti sui temi delle pari opportunità e della non discriminazione, della diffusione della cultura della conciliazione, del monitoraggio della situazione lavorativa e reddituale degli avvocati. Sono certo che sarà di stimolo per l’elaborazione di proposte volte a favorire reali condizioni di parità nell’accesso e nella progressione dell’attività professionale». (ro. se.)

