Avvocati in lutto, è morto Sergio Viana 

Lutto nel mondo dell’avvocatura sarda. È morto ieri, all’età di 81 anni, l’avvocato Sergio Viana il cui nome era legato a una delle vicende giudiziarie più scottanti degli anni Ottanta: il cosiddetto “caso Manuella”.

Viana, all’epoca 39enne, finì per quasi due anni da innocente in carcere accusato di aver ucciso - così sostenevano pentiti rivelatisi inattendibili - il collega coetaneo Gianfranco Manuella, scomparso nel nulla il 22 aprile 1981. Lui autore materiale, il penalista Aldo Marongiu capo di sedicenti trafficanti di droga. Entrambi furono poi completamente scagionati a conclusione di quella che resta una delle pagine di malagiustizia più nere viste in Sardegna.

Una vicenda che lo segnò profondamente. «Ho resistito con la certezza di non avere responsabilità. Sapevo sarebbe stata lunga ma non ho mai ceduto. La mia dignità non me lo permetteva», raccontò due anni fa in un’intervista all’Unione Sarda. Ristretto in isolamento («sulla cella non c'era il mio nome: solo due punti interrogativi. Ero così pericoloso...») rimase dietro le sbarre un anno 10 mesi e 8 giorni. «Non ho mai avuto desiderio di vendetta», concluse Viana, «è la mia fortuna: non provo odio. Sento invece un disprezzo enorme per chi mi ha inflitto tutto questo. Non dimentico niente». I funerali si svolgeranno domani alle 12 nel cimitero di San Michele.

RIPRODUZIONE RISERVATA