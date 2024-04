Avvocati europei, confermato Gallus  

Incarico confermato per Giovanni Battista Gallus, 56 anni, avvocato di Selargius, nominato per altri due anni come esperto nella commissione Surveillance del Ccbe, l’associazione che riunisce gli ordini degli avvocati a livello europeo.

Un ruolo di grande prestigio per un figlio d’arte: suo padre è infatti l’avvocato e politico selargino Raffaele Gallus, scomparso pochi mesi fa a 95 anni d’età.

«Papà era fiero di questo incarico, e sarebbe stato felice di vedermi riconfermato per un altro biennio», commenta Giovanni Battista Gallus, scelto dal Consiglio nazionale forense come punto di riferimento nella commissione che si occupa di sorveglianza e tutela del segreto professionale.

Al centro del suo lavoro ci sono i temi che incrociano le nuove tecnologie e il diritto, compreso l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla professione legale, sino ai controlli informatici per quanto riguarda l’immigrazione e l’acquisizione della prova digitale nell’attività forense. Il Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa (Ccbe), fondato nel 1960, è un'associazione no-profit internazionale che, sin dalla sua creazione, si è sempre posta in prima linea per promuovere il punto di vista degli avvocati europei e difendere i principi giuridici fondanti la democrazia e lo Stato di diritto.

