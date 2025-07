Avvocati di nuovo in sciopero 

Il Foro di Nuoro torna a incrociare le braccia. Dopo la visita del vicepresidente del Csm Fabio Pinelli, e le rassicurazioni arrivate da Roma, ieri il presidente dell’ordine degli avvocati di Nuoro, Lorenzo Soro, ha annunciato un nuovo sciopero per le gravi carenze di personale amministrativo nel Tribunale cittadino e in Procura. La decisione dopo l’assemblea del 26 giugno scorso, durante la quale l’assemblea ha ribadito la volontà di proseguire la protesta già avviata nei confronti del Ministero della Giustizia, chiedendo la copertura immediata degli organici. L’astensione dalle udienze civili, penali e tributarie, nonché dagli incontri di mediazione civile dal 14 al 22 luglio compresi. «La mobilitazione continua per mantenere alta l’attenzione su una situazione ormai insostenibile», fa sapere il Coa in una nota. Una posizione che arriva dopo l’incontro tenutosi sabato a Budoni, alla presenza del viceministro della Giustizia, Paolo Francesco Sisto, e del ministro della Funzione Pubblica, Paolo Zangrillo. I rappresentanti del Governo si sono impegnati a fornire una soluzione nel più breve tempo possibile, attraverso l’invio temporaneo di personale da altri uffici giudiziari e l’accelerazione delle procedure concorsuali per l’assunzione di nuovo personale.

