Avvocata sospesa, il Palazzo si divide 

Dal palcoscenico televisivo di Pechino Express ai quindici mesi di sospensione dalla professione decisi dall’Ordine forense di Torino. Il provvedimento disciplinare contro l’avvocata piemontese Alessandra Demichelis, 34 anni, per le foto (alcune vagamente osé) pubblicate nel profilo Instagram “Dc Legal show” fa discutere anche il mondo delle toghe cagliaritane. In tanti, soprattutto nei social, si dicono concordi con il provvedimento del Consiglio di disciplina, altri ritengono la sanzione dei 15 mesi troppo pesante, altri ancora manifestano a denti stretti la propria perplessità.

Le reazioni

«Premesso che non conosco i dettagli dell’incolpazione, se non per quello che hanno riferito i giornali», chiarisce l’avvocata Anna Maria Busia, «trovo che la sanzione comminata sia una sanzione importante, di quelle stabilite per fatti gravi. Faccio due osservazioni: la prima è che non mi pare sia stata l’unica/o collega ad aver pubblicato la propria foto in costume da bagno su un proprio profilo social (sempre che sia privato e non collegabile in alcun modo alla professione). Seconda osservazione: fosse stato un uomo, un collega a pubblicare foto di questo tipo saremmo arrivati agli stessi risultati?». L’ex presidente dell’Ordine cagliaritano ipotizza una polemica montata per un’abile operazione di marketing, ma cita anche le norme deontologiche sul divieto di accaparramento della clientela e su ciò che gli avvocati possono pubblicare in merito alla loro attività. «La pubblicazione su un medium riferibile allo studio legale», sottolinea Aldo Luchi, «di contenuti non conformi alle norme» citate, a prescindere che si tratti di foto, di affermazioni razziali o di altri contenuti che esorbitano da quei limiti, integra l'illecito contestato. Gli stessi contenuti, pubblicati su una pagina personale, non avrebbero portato neanche all'apertura del procedimento. In questo caso, il fatto di accostare al nome dello studio (DC Legal) legale il termine show serviva unicamente a rendere ancora più glamour i contenuti».

I timori

C’è anche chi non nasconde perplessità sulla sanzione. «Se pubblico nella mia pagina professionale dei momenti miei e del mio cane ad esempio, sto pubblicizzando illegittimamente la mia attività? O vale solo per i “corpi”?», si chiede Monia Marrocu, «Se il principio è questo non dovremmo pubblicare nulla di privato nel profilo social professionale. A questo punto io parlerei piuttosto di decoro per certe “mise” in udienza perché é in quella sede e nei nostri studi e non sui social che esercitiamo la professione». Si concentra sulla sanzione l’ex presidente dell’Ordine forense, Rita Dedola. «Non conosco i dettagli della questione», ammette «ma 15 mesi di sospensione mi sembra sia la classica pena esemplare e quindi mi desta qualche perplessità. Nel merito quando si sceglie di esercitare la professione forense occorre osservare scrupolosamente non solo le leggi, ma anche le regole deontologiche che impongono il decoro anche nella vita privata. La loro stretta osservanza costituisce il modo per agire in piena libertà e indipendenza i diritti delle persone che tuteliamo. Soggiungo anche che gli ordini professionali tutelano la libertà e l’indipendenza delle libere professioni».