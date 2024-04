Avvocata colpita dagli incendiari 

Misterioso rogo ieri in via IV Novembre, prima dell’alba, in una delle strade più tranquille della città. L’incendio ha avvolto una Mini tre porte, dell’avvocata Alessandra Delrio, foro di Sassari e impegnata da anni, tra la Sardegna e la Penisola, in alcuni casi “eclatanti”, come li definisce lei. Uno in particolare, per attenzione mediatica e recente conclusione, ha forse sovraesposto la professionista, legale di parte civile di Luigi Pinna, grande accusatore di Beniamino Zuncheddu, l’ex pastore di Burcei condannato per la strage di Sinnai del 1991 perché ritenuto il killer di Gesuino e Giuseppe Fadda, e Ignazio Pusceddu, e dopo 33 anni in carcere assolto lo scorso gennaio con la sentenza della Corte d’appello di Roma.

L’avvocata

«Non ho elementi – riflette Alessandra Delrio – per collegare ciò che è accaduto alla mia autovettura al processo Zuncheddu. Ma posso ritenere che l’attentato incendiario sia comunque collegato alla mia professione». Nessun dubbio sulla dolosità dell’atto, secondo quanto emerso finora, dopo l’intervento dei vigili del fuoco e degli agenti della polizia di Stato. Una sola macchina presa di mira tra le decine parcheggiate, cosparsa di liquido infiammabile da persone e mani finora senza identità, e poi fatta divorare dalla combustione che l’ha aggredita dal motore fino alla parte centrale causandone il trapasso meccanico.

I sospetti

A corroborare l’ipotesi dell’atto volontario anche un episodio che, con il senno di poi, ha l’aria di un vero e proprio avvertimento. «Due giorni fa – ricorda la professionista – hanno suonato con insistenza, in piena notte, al campanello di casa». Avvisaglie rumorose che fanno il paio con le dichiarazioni di alcuni testi in tribunale proprio sull’affaire Zuncheddu: «Hanno riferito di aver ricevuto minacce gravissime». Di nuovo una connessione, sottile, mentre ben tangibile è stata, pochi giorni fa, la smentita categorica della Delrio alla notizia, circolata sui media, in merito a una presunta indagine per calunnia a carico proprio di Luigi Pinna. «Non è stato raggiunto da alcun avviso di garanzia – aveva sostenuto la professionista – Tale informazione appare perciò tesa esclusivamente a sminuire le motivazioni della sentenza e la figura delle parti civili da me assistite».

Caso difficile

Ma adesso resta il mistero del rogo di ieri. «Per me è una minaccia diretta, un atto ritorsivo e vile contro una persona perbene», commenta la professionista. Un attentato di entità tale da aver provocato una reazione sui social della stessa legale che ha scritto la frase “Potresti bruciarti come lei” dedicata all’autore dell’incendio. «Si è trattato di un momento di rabbia – spiega – non intendevo minacciare. Vorrei però che si dessero delle risposte. Io mi affido alla procura». A cui arriverà a breve la sua denuncia che anticipa rilasciando queste dichiarazioni alla luce del sole. «Non sono certo io – sottolinea – che mi devo nascondere». E, spente le fiamme, ora toccherà agli inquirenti fare luce su questo caso che ha scosso il capoluogo turritano, e dare un volto agli incendiari.

