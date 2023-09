Avvistati i cuccioli dell’orsa Amarena, è fallita la cattura  

È una corsa contro il tempo quella di carabinieri forestali e delle guardie del parco per salvare i due cuccioli dell'orsa Amarena, uccisa con una fucilata giovedì scorso da un allevatore di San Benedetto dei Marsi. I piccoli, che hanno un'età tra i cinque e sei mesi, non sono in grado di provvedere da soli al loro nutrimento e potrebbero essere una facile preda per la fauna selvatica, visto che non sono ancora capaci di difendersi. Sarà effettuato un nuovo tentativo per catturarli (dopo un primo che è fallito), per poi provvedere alla loro cura e reinserimento in natura nei prossimi mesi. «I cuccioli sono stati avvistati - ha spiegato la capoguardia del Parco nazionale d'Abruzzo Michela Mastrella - e hanno ripetuto il tragitto che hanno fatto con la mamma. Saremo operativi con delle squadre miste, carabinieri forestali e guardie del parco, un veterinario e una biologa».

Come ha spiegato il comandante della compagnia dei carabinieri di Avezzano, il capitano Luigi Strianese, «sono state messe delle trappole con delle esche, del cibo per attirarli e quindi, per cercare di catturarli, oppure un altro sistema è quello con le reti a vista, essendo troppo piccoli non possono essere colpiti da cartucce narcotizzanti». Le operazioni di ricerca e recupero dei cuccioli sono però disturbate dall'arrivo in zona di molti curiosi, tanto da avere indotto il sindaco di San Benedetto dei Marsi, Antonio Cerasani, ad emettere un'ordinanza di divieto di avvicinamento agli orsetti e alle squadre specializzate impegnate nella ricerca. Il governatore Marco Marsilio ha condannato le minacce e le intimidazioni subite dall'allevatore che ha ucciso Amarena (ora indagato), dopo avere confermato la volontà della Regione di costituirsi parte civile in un futuro processo. «A un atto incivile - ha spiegato - non si risponde con la barbarie».

