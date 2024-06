Avviso di sfratto per san Salvatore 

C’è il rischio che il simulacro di San Salvatore faccia le valigie per raggiungere la sacrestia, come venti anni fa. Nella cappella delle Anime, la prima a sinistra entrando nella Pieve di Santa Maria Assunta, a Cabras, c’è un abuso. A dirlo è la Soprintendenza archeologica di Cagliari, dopo essersi accorta che il prezioso quadro appeso nella parete, realizzato da Giovanni Marghinotti, considerato uno dei più importanti artisti sardi della prima metà dell’Ottocento, è oscurato dall'edicola in vetro e in legno all’interno della quale viene custodito per un anno la statua del Santo.

Il caso

La scoperta è avvenuta poco prima dell’inizio dei lavori, in corso in questi giorni, per la sistemazione della nuova pavimentazione della chiesa. Una doccia fredda per il parroco, monsignor Giuseppe Sanna, ma anche per l’associazione Is Curridoris che organizza, il primo fine settimana di settembre, la corsa degli Scalzi. Il simulacro durante tutto l’anno viene raggiunto da tutti i fedeli che si recano in chiesa per l’ascolto della messa e lascia la cappella solo durante la corsa degli Scalzi, per raggiungere il villaggio di San Salvatore.

Il parroco

Monsignor Sanna sta cercando in tutti i modi di gestire la vicenda, in modo da non far traslocare il simulacro. «Non nego che è stata una sorpresa anche per me - racconta - Dalle verifiche risulta che il simulacro sia stato installato nella cappella delle Anime nel 2004, quando io non era a Cabras. La Soprintendenza dopo aver effettuato vari sopralluoghi ci ha comunicato che l'edicola oscura il dipinto, ma anche che si tratta di un abuso vero e proprio visto che non esistono le autorizzazioni per collocare una teca così grande nella cappella della Anime».

Monsignor Giuseppe Sanna fa già ha comunicato la situazione al Consiglio pastorale prima e, due giorni fa, al direttivo dell'associazione Is Curridoris. «Ai ragazzi ho spiegato l' anomalia segnalata dalla Soprintendenza, come ho anche riferito che la stessa è disponibile a trovare una soluzione per evitare di spostare il Santo da un’altra parte. Sarebbe ideale posizionare una teca più piccola, in modo da non oscurare il dipinto».

