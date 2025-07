Avviso di sfratto alle associazioni 

L’inizio dell’incarico per la nuova assessora a Sport, cultura e turismo nonché vicesindaca Natascia Demurtas è tutt’altro che semplice. Da alcune settimane, associazioni culturali e sportive che occupano stabili comunali ricevono richieste di sfratto o messe in mora per l’occupazione senza contratto regolare. Il Comune chiede gli arretrati degli ultimi 5 anni. La situazione sta generando forte malumore. L’ultimo caso in ordine di tempo riguarda l’immobile situato in via Grazia Deledda, utilizzato come sede dall’associazione Santu Predu. Dopo l’approvazione, a fine 2024, di un piano di ammortamento, è stato chiesto il pagamento di cinque anni di arretrati, ora arriva la richiesta del canone del primo semestre di quest’anno (1530 euro). Una situazione analoga coinvolge altre realtà culturali e alcune ludoteche private che operavano all’interno di strutture pubbliche come le scuole. I cori Nugoro Amada e Ortobene, da una ventina di giorni, hanno ricevuto uno sfratto e lasciato i locali delle scuole di via Malta.

Report aggiornato

L’assessora Demurtas spiega: «Sono assessora da appena quattro giorni e sto cercando di acquisire tutte le informazioni necessarie. Non ho ancora un quadro completo, ma ho chiesto agli uffici che mi vengano forniti al più presto i dati relativi alle associazioni attive in città: quante sono, quali attività svolgono, quante occupano stabili comunali e se sono iscritte ai registri Coni». Sottolinea l’importanza di un confronto diretto: «Sto incontrando in questi giorni diverse associazioni sportive e culturali. È fondamentale ascoltare le loro esigenze e capire come garantire un utilizzo corretto e regolare degli spazi pubblici, nel rispetto delle regole ma anche del valore sociale e culturale che queste realtà rappresentano».

Mediazione e prime azioni

L’assessora ha anche altri problemi: le strutture sportive che presto saranno sottoposte a restyling. Giovedì ha effettuato un sopralluogo alla piscina comunale, che sarà oggetto di ristrutturazione. «Vogliamo evitare una chiusura totale», ha detto ieri era allo stadio Frogheri che si doterà di erba sintetica, e costringerebbe la squadra cittadina a spostarsi a Oliena o Mamoiada: «Mi dispiacerebbe dover interrompere del tutto le attività. La piscina è un punto di riferimento importante. Voglio trovare una soluzione che permetta almeno una parziale continuità durante i lavori». Sul campo Frogheri, Demurtas si è detta determinata a intervenire quanto prima per evitare disagi alla prima squadra di calcio cittadina.

Il nodo

Il problema, in realtà, è più ampio e affonda le radici nella gestione passata degli immobili comunali, spesso concessi alle associazioni senza regolari contratti d’affitto. Ora, con un cambio di passo in atto da parte dell’amministrazione, si tenta di rimettere ordine, ma il rischio è creare scontri e tensioni. Un primo banco di prova per la nuova assessora, che dovrà coniugare legalità e sostegno al mondo associativo.

