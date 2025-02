Avviso ad Hamas: «Ostaggi liberi o sarà l’inferno» 

Gaza . La tensione nella Striscia torna alle stelle perché il cessate il fuoco, che ha retto per tre settimane, rischia ora di saltare. La miccia è stata accesa da Hamas, che ha annunciato il rinvio del nuovo rilascio di ostaggi previsto per sabato accusando Israele di non aver rispettato pienamente gli accordi sottoscritti a metà gennaio. Immediata la condanna dello Stato ebraico, che ha denunciato «una violazione della tregua» da parte della fazione palestinese, mentre l’Idf ha ricevuto ordini di «prepararsi per ogni scenario». Uno scenario di crisi, reso ancora più instabile dalle nuove dichiarazioni di Donald Trump sul futuro della Striscia: secondo il suo piano, è la novità annunciata dal presidente Usa, «non è previsto il ritorno degli sfollati» nell’enclave dopo la presa di possesso da parte degli Stati Uniti. Trump ha inviato un durissimo avvertimento a Hamas: se gli ostaggi non verranno liberati come da programma «scoppierà un vero inferno». Come non bastasse, ha evocato il taglio agli aiuti a Egitto e Giordania se si rifiutassero di accogliere i gazawi.

Sabato prossimo sarebbe dovuto scattare il sesto scambio di prigionieri tra Hamas e Israele, nell’ambito della prima fase della tregua, ma l’ala militare della fazione palestinese ha comunicato che tutto «è rinviato fino a nuovo avviso, in attesa che gli occupanti adempiano ai loro obblighi». La fazione islamica in seguito ha affermato di volere lasciare «la porta aperta», dando però cinque giorni di tempo a Israele per adeguarsi all’accordo. Il governo israeliano ha invece accusato Hamas di voler far saltare tutto, mentre l’esercito è tornato a schierarsi in stato di massima allerta.

