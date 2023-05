Avviso a Truzzu: serve un cambio di marcia 

La crisi, dicono in molti tra i banchi del Consiglio comunale, è in atto. Ma è una crisi per consunzione, senza per ora nessun tipo di soluzione. Perciò l’amministrazione guidata da Paolo Truzzu resta in piedi, «e ci resterà per un bel po’», scommettono in molti, nonostante sia evidente il logoramento dei rapporti tra alcune forze di maggioranza. A far scattare il nuovo alert a Palazzo Bacaredda è il gruppo Solinas presidente: l’ingresso di Alessandro Balletto, dopo l’addio a Forza Italia, ha dato nuova linfa al gruppo (guidato da Aurelio Lai, con Antonello Angioni, Marcello Piras e Roberta Perra) che nei prossimi giorni annuncerà un sesto ingresso. Chi? Sarà la riunione in programma oggi, insieme ai fedelissimi del governatore regionale, a sciogliere tutti i dubbi sul nome. «Cresceremo ancora», si limita a dire Aurelio Lai che invoca dal sindaco «un cambio di marcia» che a qualcuno fa maliziosamente sospettare che dietro ci sia una strategia. «Non c’è nessuna crisi», dice Aurelio Lai smentendo desideri di rottura. «Certo, però, adesso cominciamo ad avere un peso diverso», come FdI?, «ed è giusto avviare un nuovo confronto con il sindaco», aggiunge.

Lo scenario

È verosimile che ci sia una distanza tra i fuochi artificiali accesi dai retroscena emersi dai racconti di alcuni consiglieri e la realtà di Palazzo Bacaredda. Ma il tentativo di far “ballare” il sindaco e tenere la maggioranza sulle corde, per molti sarebbe già in atto. A che pro? La questione di fondo è sempre la stessa: si tratta di una prova di forza del governatore regionale per ribadire che sarà lui e non, eventualmente, il sindaco (come alcuni invece ipotizzano) il candidato per la guida della Regione, oppure, più semplicemente, è la volontà del gruppo nato dopo lo scioglimento dell’Udc in Consiglio di pesare di più nelle scelte dell’amministrazione? Intanto Paolo Truzzu, domani, sarà di nuovo a Roma: per qualcuno «non è una notizia», per qualcun altro invece lo è perché «magari incontrerà Giorgia Meloni e discuterà anche di una ipotetica candidatura alla Regione». Solo congetture politiche, naturalmente. Di sicuro c’è che «il sindaco è impegnato a far crescere la città, a dare risposte ai cittadini, a far andare avanti in fretta i cantieri. Il resto sono solo questioni di piccolo cabotaggio dettate esclusivamente da interessi personali», racconta un consigliere di maggioranza.

Il primo test

L'unica verità, oggi, è che nessuno ha davvero interesse né intenzione di certificare una crisi. Però un banco di prova per la tenuta della maggioranza è già in arrivo. Anzi, due: il primo, questo pomeriggio, quando a Palazzo Bacaredda sarà in programma una seduta dedicata interamente alle interrogazioni. Saranno ben 16 e di queste quasi la metà, 7, sono a firma di due consiglieri del Psd’Az, il partito del governatore, Marcello Polastri e Loredana Lai. Significa qualcosa? Forse no. O «forse», come dice un altro autorevole consigliere di un altro partito che appoggia il sindaco, «vuol dire che i rapporti dentro la maggioranza non sono sempre fluidi». Il secondo test, invece, è fissato per giovedì, quando il Consiglio si riunirà per discutere e votare un’importante variazione di bilancio che, tra le altre cose, iscrive oltre 1,6 milioni di euro per realizzare l’asilo nella scuola Riva. Non dovrebbero esserci scossoni, il documento dovrebbe passare senza patemi. Altrimenti, apriti cielo! Ma su una mozione di Marzia Cilloccu (Progetto Comune per Cagliari) per l’inserimento della parità di genere nelle attività culturali e di spettacolo realizzate con contributi comunali, dovrebbero convergere i voti di tutta l’opposizione e quelli di Solinas presidente. Il condizione resta d’obbligo, ma se fosse così, cosa vorrà dire per la maggioranza? E Balletto come voterebbe in quel caso?