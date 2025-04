Avvisi sonori per i ciechi sui bus del Ctm 

Unione Italiana Ciechi di Cagliari e Ctm insieme per migliorare il servizio di trasporto pubblico per le persone con disabilità visiva. Lo scorso 26 marzo c’è stato un primo tavolo di confronto con l’obiettivo di intervenire su alcune criticità sui mezzi pubblici segnalate da passeggeri non vedenti. Per meglio cogliere le richieste delle persone non vedenti o ipovedenti che utilizzano i bus, il Ctm ha organizzato un “beta testing”, con otto soci Uici con diverse tipologie di disabilità visiva e di diverse età. A loro è stato chiesto di giudicare gli interventi tecnici che il Ctm ha deciso di effettuare sui nuovi bus elettrici in servizio tra Cagliari e l’hinterland. Dalla prova pratica è emersa la richiesta di intervento sull’audio dell’indicatore di percorso e della fermata, non sempre chiaro, così come il suono della validatrice dei biglietti, ritenuto basso. Ancora, il Qr code da posizionare sull’autobus ad altezza d’uomo, l’ingresso anteriore, sia in salita che in discesa dal mezzo, riservato alle persone con disabilità, individuare e contrassegnare con specifico adesivo una postazione per il cane guida. Per l’Unione ciechi di Cagliari Bachisio Zolo ha proposto un tavolo di confronto permanente tra associazione e Consorzio, mentre il presidente del Ctm, Fabrizio Rodin, ha assunto l’impegno di trovare possibili soluzioni per le criticità segnalate.

