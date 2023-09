«Avvisa “Cioccolato”, funziona così» 

In certi ambienti bastava farsi vedere con Nicolò Cossu o ostentare l’amicizia con lui per avere una marcia in più. Atteggiamenti che, secondo gli inquirenti, testimoniano «la forza di intimidazione del gruppo criminale». Ne avrebbe dato prova in più occasioni il primario della Terapia del dolore dell’ospedale Marino, Tomaso Cocco.

È lui a suggerire al chirurgo Giovanni Gusai (in procinto di assumere il ruolo di primario all’ospedale di Lanusei) di avvisare Nicolò Cossu. «Quando sei sicuro di andare là, avvisa Nicolò. L’ambiente là è pesantuccio, ma quando sanno che sei amico suo, migliore di te non ce n’è… Funziona così». Qualche tempo dopo da una conversazione di Cocco con un anestesista di Lanusei, Giacinto Staffa, emergono altri elementi: si parlava del cambio di atteggiamento di una collega con cui Cocco aveva avuto uno screzio. «Adesso è gentile perché ha paura, capito? Questa gente bisogna sbloccarla tramite amicizie, sapere chi conosci, chi non conosci». E Staffa: «Esatto... glielo devi dire con un messaggio che non si capisce, che però li faccia riflettere». Cocco: «Sì, bravo... uno stile mafioso... stile mafioso, come faccio io». Il primario inoltre, come emerge dall’ordinanza, in una chiacchierata con Gusai insiste sulla forza del gruppo. «La verità è che siamo un bel gruppetto... un ambiente frammisto, passi dall’assessore, passi dal consigliere... già mi hai capito. Da solo non fai un c... quando ci hai tre o quattro guardaspalle c… ti crea perché poi uno ti presenta un altro». ( v.p. )

