Avvio negativo per la Ferrari nei Paesi Bassi 

Zandvoort. Una Formula 1 sempre alla ricerca di nuovi orizzonti presto potrebbe correre anche in Africa e in particolare in Ruanda. Un'ipotesi impensabile per un Paese che trent'anni fa fu sconvolto da uno dei genocidi più sanguinosi della storia, che riporterebbe il Circus per la prima volta nel Continente dal 1993, quando si svolse l'ultima edizione del Gp del Sudafrica, a Kyalami. L’ipotesi è stata rilanciata dal numero uno della Formula 1, Stefano Domenicali, a margine del Gp d'Olanda, che dopo un mese di stop ha riaperto le danze per la corsa al titolo 2024. «È un progetto che si sta sviluppando, ad oggi nel continente africano il Ruanda è il Paese che sta dimostrando più interesse, anche dal punto di vista della fattibilità di progetti che ci stanno presentando», afferma l'ex manager della Ferrari a Sky Sport. «Senza dover anticipare troppo le cose, sicuramente si stanno impegnando per definire un progetto dal punto di vista sportivo e infrastrutturale. È un Paese che vuole guardare avanti e vuole attraverso la Formula 1 investire sul futuro. Ci stiamo lavorando, abbiamo ancora incontri nelle prossime settimane". La novità trova in pole position il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton: «Più vedi l'Africa, più sei d'accordo che sia il momento giusto per una gara in questo continente», ha indicato il pilota della Mercedes.

Le prove libere

Guardando al futuro, il prossimo pilota della Ferrari non si è distratto dal presente, le prove libere a Zandvoort, che ha chiuso con terzo una seconda sessione dominata dal compagno di squadra George Russell. Con il tempo di 1’10”702, il pilota Mercedes ha preceduto la McLaren di Oscar Piastri, il sette volte campione del mondo e l'altra McLaren di Lando Norris, che era stato il più veloce nella Fp1. Il venerdì sul circuito olandese, battuto in mattinata dal maltempo, ha confermato che Max Verstappen, quinto nei tempi con la Red Bull, dovrà faticare per fare festa in casa, e messo in luce le attuali difficoltà della Ferrari: Charles Leclerc ha ottenuto solo il nono tempo mentre Carlos Sainz è stato costretto nel corso della sessione da un problema al cambio.

RIPRODUZIONE RISERVATA