Avvicina i familiari nonostante il divieto 

L’obbligo che gli era stato imposto nel 2024 dal giudice, era quello di non avvicinarsi ai familiari. Massimo Carlo Podda, celibe, disoccupato, 59 anni di Dolianova, l’altra sera avrebbe violato la misura cautelare, recandosi nell’agenzia assicurativa gestita da suoi familiari, abbandonandosi, secondo l’accusa a comportamenti molesti e insistenti, pare con richiesta di denaro. Immediato è stato l’intervento dei carabinieri di Dolianova e Monastir che coordinati dal capitano Luca Delle Vedove, hanno bloccato e arrestato l’uomo con l’accusa di violazione della misura cautelare.

Finito questa volta ai domiciliari, l’indagato è comparso ieri mattina di fronte al giudice. Il suo legale, l’avvocato, Andrea Murreli, ha chiesto e ottenuto per l’uomo i termini a difesa. Il magistrato ha confermato l’arresto rinviando il processo al 19 dicembre. Dopo l’udienza è stato nuovamente inviato ai domiciliari. (red. pro.)

