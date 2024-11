«Avviato lo stop della linea zinco» 

«L’avvio della procedura della fermata impianti della linea zinco è cominciata. Nel giro di 30 giorni avremo la prima fuoriuscita importante di lavoratori diretti e indiretti del ciclo produttivo. Nel giro di altri 60 vedremo coinvolte nel ciclo produttivo circa 200-250 persone a fronte delle mille che vediamo impiegate attualmente». Nelle parole pronunciate a Iglesias da Matteo Roccasalva, delegato rsu Filctem Cgil, durante il Consiglio comunale straordinario sulla crisi industriale, la notizia che sembrava passare in sordina: mentre nei palazzi regionali e ministeriali si discute dell’ipotesi litio, alla Portovesme srl i dipendenti stanno assistendo all’inizio della fine.

La denuncia

«Noi lavoratori abbiamo fatto di tutto per sollevare l’attenzione – ha aggiunto il sindacalista – abbiamo bloccato i cancelli, abbiamo fatto scioperi e ci sono stati colleghi che si sono asserragliati su una ciminiera all’inizio dello stop della linea piombo. Ora non possiamo più lottare da soli: al prossimo incontro a Roma noi contiamo di andare con i lavoratori coinvolti nella vertenza e vorremmo essere accompagnati dai rappresentanti del territorio». A rendere, se possibile, più grande lo sconcerto seguito alle parole del sindacalista, la riflessione sollevata dal sindaco Mauro Usai i cui dubbi riguardano i fumi d’acciaieria e le discariche di Genna Luas: «I problemi si possono guardare da tanti lati – ha detto - io quello della Portovesme srl lo sto guardando da casa nostra, ovvero dalla discarica in territorio di Iglesias, analizzando le autorizzazioni ambientali rilasciate dalla Provincia nel 2019 e poi richiamate nel 2022». Il riferimento è a un preciso articolo dell’autorizzazione che dice: “Il gestore, entro sei mesi dalla data di provvedimento di Aia, dovrà presentare un progetto di adeguamento dell’impianto di trattamento del percolato che abbia una potenzialità tale da trattare tutte le quantità di percolato prodotte”. Usai sottolinea: «Quindi se prima avevamo una discarica che necessitava di un impianto di depurazione di acque specifico per una determinata quantità di percolato, la prescrizione della Provincia, con due discariche in attività, diceva che era necessario ammodernare l’impianto affinché potesse sopportare le nuove quantità di percolato. Quei sei mesi sono passati e dell’ammodernamento richiesto non c’è traccia. Forse perché è un investimento costoso non più utile se si sta chiudendo tutto?».

L’ambiente

Ma il sindaco analizza un dettaglio che non è di poco conto: «Qualunque cosa facciano oggi o domani è fondamentale – puntualizza - ma io voglio risposte e le sto chiedendo ufficialmente alla Provincia (ieri la richiesta ufficiale, ndr ), su quanto non è stato fatto ieri». Il segnale, secondo Usai è molto preoccupante: «Tutto fa pensare, se non è stato fatto nulla, che anche la produzione sul fronte dei fumi di acciaieria stia per esaurirsi e il fatto che il quarto anello della discarica di Genna Luas sia quasi al completo appare essere la riprova. La Portovesme è stata richiamata al rispetto delle prescrizioni? Vogliono bloccare anche il ciclo Waelz o stanno scaricando senza avere impianti adeguati?».

RIPRODUZIONE RISERVATA