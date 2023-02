Avviato l’iter per i lavori nella scuola 

Arriva il rapporto geologico e geotecnica sulla scuola media. A dare annuncio dell'incarico (già assegnato) per la redazione del documento sono gli uffici comunali di via Sassari che hanno pubblicato l'avviso sul sito ufficiale dell'amministrazione. Sulla struttura scolastica di via Pixinortu "pesano" quasi 300 mila euro annunciati lo scorso novembre con un progetto di manutenzione straordinaria, già convalidato. La redazione geotecnica è un documento necessario per l'avvio dei lavori e l'affidamento è il primo passo necessario. I lavoro sono finanziati con il Piano di ripresa e resilienza (Pnrr): tra le tante operazioni è prevista la realizzazione di una copertura inclinata in lamiera, ma anche la sostituzione di infissi, nuovi idranti e luci di emergenza. Si sa che per il completamento saranno necessari «90 giorni di lavori naturali consecutivi», come riportato nel progetto.

