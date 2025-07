Avviato il servizio di salvamento a mare 

Èattivo da ieri nella spiaggia di Buggerru il servizio comunale di salvamento a mare dei bagnanti. «Sino al 7 settembre – spiega la sindaca Laura Cappelli – sarà nella spiaggia del paese operativa una postazione di salvamento con un bagnino, che garantirà il servizio dalle 10 alle 19. L’aggiudicazione dell’appalto arriva dopo una prima gara deserta, la quale prevedeva una postazione anche nella spiaggia di San Nicolò, che non si riuscirà ad attivare a causa della mancanza di bagnini». Per il servizio di salvamento a mare dei bagnanti l’amministrazione comunale potrà contare su un finanziamento regionale di 20 mila euro, con l’aggiunta di uno stanziamento del bilancio proprio di 8 mila euro. «Purtroppo la spesa che sarà sostenuta sarà solo circa 10 mila euro – aggiunge - non essendo riusciti ad attivare la postazione a San Nicolò, dove comunque sarà installata la cartellonistica informativa sui pericoli in caso di mare mosso». La sindaca evidenzia la mancanza nel territorio di bagnini. «Nel nostro territorio si registra una forte carenza di una figura fondamentale – conclude – indispensabile a garantire la sicurezza in spiaggia. Riteniamo che la Regione debba investire nella formazione di questi operatori per colmare questa mancanza».

