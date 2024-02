Avviato il cantiere per riqualificare la scuola di via Virgilio 

Avviato il cantiere del padiglione B del complesso scolastico di via Virgilio per portare avanti la riqualificazione delle scuole cittadine.

Con un finanziamento di 700 mila euro, si avvia il cantiere del padiglione B della scuola di via Virgilio: lavorazioni che porteranno a conclusione il progetto di efficientamento e ammodernamento dell’intero e storico complesso. Negli anni precedenti, il Comune di Sant’Antioco era intervenuto sul padiglione gemello e sulla direzione didattica dell’Istituto globale Sant’Antioco-Calasetta. Adesso, con il piano di lavoro sul padiglione B, si chiude il cerchio della rigenerazione di questa importante scuola antiochense.

Nel frattempo, sempre nell’ambito del programma di riqualificazione delle scuole, sono in dirittura d’arrivo le lavorazioni sulla scuola Antioco Mannai e procedono spediti i lavori dell’ex ludoteca, che diventerà un asilo nido. A breve, inoltre, inizieranno anche le operazioni in un altro edificio che è simbolo dell’istruzione antiochense: il vecchio asilo Carlo Sanna. Sui lavori in programma nel padiglione B, in questa prima fase che consentirà di riconsegnare l’edificio all’Istituto Globale (inutilizzato da tempo per ragioni di sicurezza), si procederà con gli interventi strutturali, dando priorità alla messa in sicurezza dei solai, alla realizzazione di un controsoffitto e alla riqualificazione con efficientamento dell’impianto di illuminazione interno. Altra lavorazione di estrema importanza, già adottata in altri edifici, quella sulla copertura che diventerà inclinata e verrà completata da un sistema di gronde e pluviali.

RIPRODUZIONE RISERVATA