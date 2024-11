Avviato il cantiere Lavoras 

Nei giorni scorsi è stato avviato a San Giovanni Suergiu il nuovo cantiere Lavoras. Avrà una durata di otto mesi e permetterà di intervenire nell’abbattimento delle barriere architettoniche in paese, oltre che al ripristino delle pavimentazioni urbane.

Gli interventi verranno svolti da cinque operai di cui due con la qualifica di muratore e tre operai generici. «Si tratta di un cantiere che si attendeva da tempo - spiega la sindaca Elvira Usai - e che ora potrà finalmente fornire non solo un sollievo occupazionale ma anche lavori di manutenzione dei percorsi pedonali e dei marciapiedi dissestati».

Tra i lavori previsti anche la sistemazione di alcune aree del cimitero comunale, e la creazione di nuovi scivoli per facilitare la deambulazione di cittadini con mobilità ridotta. «Confidiamo in questo programma di interventi - prosegue la sindaca- per migliorare la sicurezza e la viabilità dei pedoni».

