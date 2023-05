Avviati i servizi gratuiti per le donne e le famiglie 

Si rivelano partecipati fin da subito, tanto da aver fatto registrare una consulenza per un orientamento sanitario in privato già durante l’inaugurazione, i nuovi servizi gratuiti di supporto per donne e famiglie attivati a Villamassargia.

Grazie al protocollo d’intesa con l’associazione “Consultiamoci”, ogni secondo giovedì del mese il servizio “A casa di Lù” accoglierà nel nido comunale Rosa Parks donne in gravidanza, mamme che allattano, giovani, coppie, nonni, fornendo consulenze e supporto in vari ambiti sanitari grazie ad un’equipe guidata dal referente scientifico Gianfranco Altobelli e composta da una psicologa Prenatal, un ginecologo e un’ostetrica. Attivato martedì anche “Contatto Donna”, servizio attivo in presenza ogni secondo giovedì del mese ma disponibile al telefono dal lunedì al venerdì contattando Gianfranco Altobelli al 368.3041211. Il professionista fornirà supporto e consulenza con prenotazioni (entro le 24 ore dalla chiamata) per visite e controlli, pratiche di esenzione, bonus e adempimenti sanitari vari. Soddisfatta la sindaca Debora Porrà: «Come già facciamo con il Centro per la famiglia intendiamo incentivare la prevenzione e creare una rete in cui il cittadino sia al centro. Avvicinare nuovi servizi alle donne ed evitare loro di spostarsi è fondamentale anche in ottica di lotta a denatalità e spopolamento».

