Avviati i ripristini delle statali 293 e 195 

«Finalmente stiamo provvedendo ad un'opportuna sistemazione delle strade statali che attraversano il centro abitato di Giba».

Sono le parole di Andrea Pisanu, sindaco del paese dopo l’avvio degli interventi nelle strade che si presentavano in pessime condizioni dopo la recente conclusione dei lavori della rete del gas metano: «Come promesso dall’amministrazione comunale, sono in corso operazioni di sistemazione delle statali 293 e 195, strade in cui son stati realizzati importanti lavori per la messa in opera della condotta principale per la rete del gas metano cittadino». Si tratta di un lavoro come aveva fatto sapere lo stesso sindaco, «realizzato praticamente a costo zero da parte dell’amministrazione comunale, grazie a fondi comunitari. I cantieri sono stati avviati nel 2019 e terminati a fine dicembre, protrattasi per l’interruzione dovuta alla pandemia Covid». In questi giorni si sta provvedendo alla bitumazione di via Principe di Piemonte, praticamente la strada principale che attraversa il paese, in cui si incontrano la statale 195 Sulcitana e la 293. Al termine di questo tratto verrà sistemato anche l’altro versante della statale 195 che conduce Masainas. (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA