Avviati i lavori sulla Carbonia Villamassargia 

Dopo i recenti interventi tampone, alcuni svolti anche in luglio e agosto, entra nel vivo il progetto per una nuova stagione di manutenzione e la messa in sicurezza della provinciale 2, in particolare nel segmento fra Villamassargia e Portoscuso. La Provincia ha approvato il primo stralcio di 4 milioni e 570 mila euro, parte di un piano complessivo di 12 milioni che, con un decreto del presidente Mauro Usai, ha ricevuto il nullaosta. Ora si procede per stralci. In cima alla lista alcuni tratti in uscita da Carbonia nei pressi di Is Pireddas, Tanì, Barega, e altri punti fra Carbonia e Portovesme benchè alcuni segmenti critici (come fra Paringianu e Portoscuso) siano stati sistemati con interventi d'urgenza. Il problema non riguarda solo le condizioni del manto stradale: è nuovo di zecca in alcuni punti perchè gli interventi di posa del bitume nei punti critici sono iniziati con la precedente amministrazione Mossa durante la quale è stata installata anche una barriera centrale di dodici chilometri in cemento per evitare le collisioni frontali sulla quattrocorsie. Ma destano perplessità le condizioni di alcuni tratti di guardrail, certi ingressi con le strade laterali di penetrazione agraria, alcuni svincoli, l'assenza dei pannelli rifrangenti, il posizionamento di cartelli nascosti dalla vegetazione, la segnaletica orizzontale cancellata dall'acqua e dagli pneumatici. «L’obiettivo - afferma il presidente Mauro Usai - è migliorare le condizioni di sicurezza: la Sp2, con la sua frequentazione assidua, è una priorità: l’approvazione del progetto e la copertura del primo stralcio rappresentano un passaggio concreto».

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