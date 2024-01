Avviati i lavori per il nuovo marciapiede  

Hanno preso il via lunedì i lavori per la sistemazione del marciapiede in via Marconi. Risolto il problema che aveva causato il cedimento della pavimentazione e la caduta di un pedone, gli operai del cantiere comunale hanno potuto provvedere a ricollocare le mattonelle. Una volta terminato l’intervento sarà così possibile togliere le transenne e i nastri di pericolo e riconsentire il passaggio ai pedoni.

Lo spazio era infatti interdetto dalla fine di novembre e l’ingombro aveva creato non pochi problemi ai passanti ma anche ai negozianti della zona proprio nel periodo della corsa ai regali di Natale. In seguito, avviati i lavori, era stato necessario effettuare un grande scavo con l’ausilio di una ruspa per appurare cosa aveva provocato il crollo.Si è trattato di un cedimento dei sottoservizi di cui non è stato però possibile stabilire l’esatta natura. Era successo tutto in pochi attimi: un pedone che camminava tranquillamente nel marciapiede, all’improvviso era sprofondato in una buca che si era aperta tra le mattonelle. Da lì l’intervento della Polizia locale che aveva provveduto a mettere in sicurezza l’area circondandola con le transenne in attesa dell’intervento. E si sono conclusi anche i lavori per la sistemazione di una grossa perdita idrica in piazza Sant’Elena.

