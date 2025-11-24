Avviati i lavori di pulizia dei canali 

Al via i lavori di manutenzione e pulizia di canali, caditoie e strade rurali. Al momento gli interventi sono finanziati da un contributo regionale di circa 40mila euro, a cui si aggiungono i fondi comunali. Inoltre, si è in attesa di un finanziamento che consentirà di completare le opere con l’asfaltatura di alcune strade. «Attualmente stiamo agendo sulla zona est del paese – spiega il sindaco Pantaleo Talloru – in particolare nelle strade di Su Rosau e Serra Pulixi. Per quanto riguarda la rete stradale rurale, ci stiamo occupando della via che conduce a Samatzai, la strada di Fontana Sa Bia e località Monti Atzorcu che conduce alla Sarda Trachiti, poi passeremo alla strada di Sa Miniera». Procedono anche gli interventi di pulizia e allargamento dei canali in via Santa Vitalia, del Riu Cardaxiu, dei canali dello stagno e di via Is Tramatzeddus. La pulizia delle caditoie, dei canali e dei punti di raccolta delle acque piovane è programmata in un’ottica di prevenzione, prima dell’arrivo delle piogge. «Si tratta di un intervento indispensabile in quanto, come amministrazione, crediamo nella cura costante del bene pubblico e in una gestione preventiva, non emergenziale, delle criticità», sottolinea la vice sindaca Maura Boi.

