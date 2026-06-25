Avviati i corsi di specializzazione dedicati agli insegnanti 

Dopo la formazione montessoriana il Coordinamento pedagogico territoriale (Cpt) “Ilaria Alpi”, con base a Villamassargia, sforna una nuova offerta formativa: si tratta dei corsi di specializzazione Aba e Caa rivolti ad insegnanti delle scuole dell’infanzia e delle materne operanti nei comuni del territorio. Corsi che rilasceranno qualifiche riconosciute dal Ministero dell’Istruzione e che si focalizzeranno sulla lettura facilitata, sull’analisi applicata del comportamento e sulla comunicazione aumentativa alternativa. Competenze utilissime che forniranno agli insegnanti strumenti con i quali poter seguire, tra gli altri, studenti con disturbo dello spettro autistico e con altre patologie. Già partiti nei giorni scorsi, i corsi si terranno in streaming fino al 31 luglio prossimo. Dato l’alto numero di richieste di iscrizione è stato aumentato da 21 a 35 il numero delle borse di studio istituite nel 2025 dal Cpt per offrire massima partecipazione agli insegnanti interessati all’approccio didattico mirato all’inclusione. «Così come i corsi Montessori - afferma la sindaca Debora Porrà -anche gli Aba e Caa offrono gli strumenti per una reale inclusione ed avranno ricadute positive sull’intero territorio».

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