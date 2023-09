Avviati i cantieri verdi di pulizia e manutenzione 

Sono iniziati nei giorni scorsi a Buggerru gli interventi di pulizia e manutenzione del verde pubblico. I lavori sono eseguiti attraverso i cantieri gestiti direttamente dal comune e vedrà impegnati per 4 mesi 5 disoccupati del paese. «Si tratta di una serie di lavori programmati da tempo – spiega la sindaca Laura Cappelli - che eseguiremo sulle aree verdi dell’abitato e lungo il litorale. In particolare contiamo attraverso questo cantiere comunale di sistemare il giardino della direzione della vecchia società mineraria Malfidano, che necessita di un intervento di manutenzione e pulizia». Tutto sarà reso possibile grazie a un finanziamento di 66 mila euro, stanziato dalla Regione attraverso i fondi destinati ai comuni, per le aree minerarie dismesse. «Si tratta di un finanziamento – aggiunge la sindaca – che come in passato, ci consentirà anche questa volta di risolvere alcuni problemi legati al degrado delle aree verdi e nello stesso tempo di dare un poco di ossigeno all’economia del paese, dando lavoro, seppur solo per alcuni mesi, ai disoccupati della nostra comunità». Nei prossimi giorni prenderanno servizio presso il comune del centro costiero anche i percettori del Reddito d’inclusione sociale (Reis). «Come prevede la normativa sulla misura di sostegno al reddito – conclude Cappelli – anche questi 8 cittadini percettori del Reis, saranno impegnati nelle attività settimanali dedicate alla compagnia degli anziani e alla pulizia di alcuni edifici comunali».

RIPRODUZIONE RISERVATA