Avviati i cantieri per la messa in sicurezza della Statale 126 

«Sono iniziati ieri mattina i lavori di messa in sicurezza della Statale 126 con la segnaletica orizzontale e verticale».

Ne dà notizia la sindaca di San Giovanni Suergiu Elvira Usai che spiega che è stato necessario «trovare e applicare soluzioni efficaci per la sicurezza degli automobilisti e dei cittadini che abitano a ridosso della strada che attraversa il paese». Per evitare soluzioni imposte dall’alto e trovare soluzioni il più possibile condivise con i diretti interessati, nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha riunito la comunità per discutere di alcune proposte pervenute dall'Anas per limitare i pericoli degli incroci a raso. Si tratta della chiusura di strade con indice elevato di pericolosità che si affacciano sulla Statale e che hanno percorsi alternativi come la via Silvio Pellico e la sua corrispettiva frontale e poi l'innesto ca Campo Frassoi. «Per il resto- spiega Usai - chiediamo allìAnas maggiore visibilità degli incroci con una costante pulizia e potatura della vegetazione che cresce sulle banchine laterali. Chiediamo anche che si intervenga su una segnaletica chiara ed efficace affinché vengano scongiurati incidenti per alta velocità. Sarebbe stato opportuno che fossero applicate bande rallentatrici o anche un autovelox» . (f. m.)

