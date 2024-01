Avviata la pulizia dei corsi d’acqua 

A Segariu, due corsi d’acqua attraversano il centro abitato: il rio Lanessi, più marginale, e il rio Pau, che divide il paese in due. Per entrambi è stata avviata la pulizia grazie a un finanziamento regionale di 72mila euro. Questi interventi prevedono la completa pulizia del rio Pau e di un tratto del rio Lanessi, in direzione di Furtei, dove verranno rimossi erbe e oggetti che potrebbero ostacolare il normale deflusso delle acque.

Oltre a prevenire allagamenti, tali operazioni limitano la proliferazione di insetti nocivi, come le zanzare, e scoraggiano la presenza di animali indesiderati, come i ratti. Nella stagione delle piogge, cresce la preoccupazione nella comunità riguardo a potenziali nuove alluvioni, come quella del 4 novembre 2008. Gli interventi in corso d’opera risultano cruciali per mitigare il rischio che questi eventi si ripetano.

Il sindaco di Segariu Andrea Fenu sottolinea: «Focalizziamo i nostri interventi principalmente sulla riduzione al minimo delle probabilità che si verifichino problematiche legate a eventi meteorologici estremi, a tutela della sicurezza pubblica, che rimane la priorità in ogni azione dell’amministrazione comunale».

