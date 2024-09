Avventure nel mondo: i viaggiatori si raccontano 

Il 4 ottobre prenderà il via a Sinnai la nuova edizione di “Incontri di montagna”, la rassegna tematica che unisce sport, natura e tutela ambientale, ideata da Marco Mura (Runner Escursionista) e Amos Cardia (Sardinia Biking). Questo terzo capitolo del progetto, partito nel2022, ha sino ad oggi ospitato quattordici serate, affrontando tanti temi e presentando svariate discipline sportive o “semplici” – si fa per dire – esperienze di viaggio.

Il progetto va avanti grazie anche al Comune e alla biblioteca comunale che mettono a disposizione sala, attrezzatura e personale per ogni appuntamento. Un progetto che garantisce ingresso libero e gratuito e non implica alcun compenso o rimborso per coordinatori e relatori che aderiscono all’iniziativa.

«La formula non cambia - dice Marco Mura - se non per l’assenza di Amos Cardia che purtroppo non potrà più seguire il progetto. Resta tutto il grande lavoro fatto insieme e la possibilità di aver con lui un confronto su vari temi. Un percorso sicuramente molto interessante».

.La serata inaugurale del 4 ottobre avrà come protagonista Alberto Murgia (20 anni), che da Villacidro è partito in sella alla sua bicicletta per raggiungere Capo Nord, percorrendo 14mila chilometri in sei mesi. Il secondo incontro si svolgerà il 22 novembre con Sergio Mascia autore di un viaggio in bici a Santiago di Compostela. (r. s.)

