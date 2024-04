Avventura conclusa per Arnaldi e Paolini  

Si ferma nei quarti di finale la settimana azzurra nei circuiti Atp e Wta. Matteo Arnaldi, impegnato nell'Atp 500 di Barcellona, non è riuscito a sorprendere il norvegese Casper Ruud, numero 3 del seeding, che si è imposto 6-4, 6-3. Saluta il Wta 500 di Stoccarda dopo una battaglia di 2h10' Jasmine Paolini, sconfitta 6-3, 5-7, 6-3 dalla kazaka Elena Rybakina, quarta testa di serie.

Italiani ok al Forte

Nel singolare maschile del quarto dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy vola in finale Gabriele Piraino, che ha battuto 7-6(3), 3-6, 6-3 il francese Clement Chidekh, numero 1 del tabellone. Oggi, sfiderà per il titolo il russo Kirill Kivattsev. Nel femminile, Beatrice Ricci in semifinale. Battendo 6-3, 6-4 la georgiana Sofia Shapatava, la wild card italiana ha passato il turno e ora se la vedrà con la turca Ayla Aksu, testa di serie numero 3. Sconfitta per Jennifer Ruggeri, 6-4, 4-6, 6-3 dalla tedesca Stephanie Wagner. Finale tutta italiana in doppio, con Giovanni Oradini e Marcello Serafini opposti a Luca Potenza e Giorgio Ricca.

Serie C in campo

E domani, per il campionato regionale di Serie C a squadre maschile e femminile, si torna in campo per la sesta giornata.



