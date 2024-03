Sospettava che il figlio, che aveva realizzato un laboratorio in soffitta, volesse avvelenarla. E così ha installato una telecamera e ha scoperto che in effetti l'uomo aveva aggiunto polverina bianca nella pentola e anche su una penna da lei normalmente utilizzava. Così l’ha denunciato ai carabinieri e fatto arrestare per maltrattamenti in famiglia e minacce.