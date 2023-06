Avvelenato un gatto? Allarme degli ambientalisti 

A Orosei scoppia un caso di avvelenamento di animali. Nei giorni scorsi un gatto è morto per un presunto avvelenamento. Della vicenda se ne sta occupando la “Stop animal crimes Italia”, che ha presentato un esposto ai carabinieri, per segnalare l’ennesimo caso di un fenomeno che evidentemente continua ad esistere anche nel centro costiero baroniese. Gli attivisti dell’associazione di difesa degli animali inoltre polemizzano con i responsabili del Comune che non si sarebbero attivati subito per cercare di salvare il micio.

«Al fine di soccorrere l’animale una nostra socia contattava telefonicamente la polizia locale, il cui operatore a sua volta la invitava a contattare la Asl affermando di non avere il contatto di riferimento - si legge in un comunicato diramato dal movimento animalista -. Veniva avvertito telefonicamente il sindaco. E mentre il gatto soffriva, dalla pec istituzionale trasmettevamo alla polizia locale richiesta di intervento. Ci rispondevano che non era stata fatta alcuna segnalazione formale. Intanto il gatto moriva e nessun accertamento veniva eseguito sui luoghi del ritrovamento, almeno fino a ieri». La sindaca Elisa Farris dice di non voler commentare la vicenda: «Faremo delle verifiche su questa vicenda – avverte – e se c’è una denuncia ci difenderemo nelle sedi opportune».