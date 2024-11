Avvelenano i gatti, è allarme  

Almeno sette gatti sono morti, tra atroci sofferenze, uno si è salvato per pochissimo, e un altro lotta in queste ore tra la vita e la morte a Lotzorai. Sono stati tutti avvelenati, e tutti si trovavano nelle loro case nella zona di via Cavour o nelle strade limitrofe. Si indaga per capire chi sia l'autore dell'insano gesto che porta a infliggere agli animali sofferenze tanto atroci.

L’allarme è stato lanciato da una residente, Marcella Pontiroli, che ha denunciato anche sui social il deprecabile episodio di cui purtroppo è vittima anche il suo gatto, il piccolo Puma, di un anno e mezzo. È stato avvelenato e lotta tra la vita e la morte in una clinica veterinaria. «Vi chiedo di portare attenzione ai vostri animali da affezione, già quattro gatti sono stati vittime nella zona di via Cavour». avverte la donna molto preoccupata.

Sui social tantissimi commenti di persone che hanno vissuto lo stesso dramma, così si è scoperto che non era un episodio isolato. La donna ha anche avvisato il Comune. E sul caso è intervenuto anche il sindaco Cesare Mannini che ha condannato fortemente l'accaduto: «Pervengono in Comune segnalazioni per numerosi episodi del genere. Teniamo a ricordare che spargere bocconi è un reato e di conseguenza va sanzionato, oltre ad essere un gesto di crudele inciviltà. Auspichiamo quindi che quanto verificatosi fin ora sia dovuto a circostanze fortuite e la situazione torni immediatamente alla normalità». C’è da ricordare che ora la legge prevede anche il carcere per l'uccisione di animali.

