Avvallamento in via Mascagni, pericolo per le moto 

Mentre si susseguono le notizie di vie da asfaltare in tutta Sestu, qualcuna sembra avere ancora problemi. Via Mascagni è in pieno centro, all’incrocio con via Beethoven una buca si è fatta così grande da rappresentare un pericolo per automobilisti e soprattutto ciclisti e motociclisti. Dai residenti sono arrivate tante segnalazioni agli uffici del Comune.

Purtroppo al momento la via non rientra nell’elenco di quelle che dovrebbero vedere lavori nell’immediato. È una delle strade tangenziali della cittadina, con un largo tratto sterrato e lo storico argine del fiume. Per questo tratto il Comune ha grandi progetti per il futuro: abbattere il vecchio argine, asfaltare, installare una nuova illuminazione. Ma è un progetto complesso e con tempi lunghi.

Intanto però la buca non è dimenticata, come assicura il vicesindaco Massimiliano Bullita: «È già prevista una manutenzione in tempi brevi e appena l’impresa sarà sul territorio si provvederà a ripararla. I lavori devono comunque tenere conto dei tempi tecnici delle ditte, che hanno tanti interventi da effettuare, e del caldo che crea rallentamenti. Comunque, la situazione verrà risolta al più presto. Per il futuro è previsto un rifacimento completo della via, che avrà un volto tutto nuovo». (g. l. p.)

