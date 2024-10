Avs, ultimatum al Pd: mai con Iv 

L’assemblea dei promotori del referendum contro l’Autonomia non unisce il Campo largo. Giuseppe Conte non si presenta (e dà la colpa a un improbabile «scarso preavviso») mentre per Avs Angelo Bonelli avvisa il Pd: «Dopo le elezioni regionali credo sia opportuno avviare un chiarimento perché il governo del paese passa per programmi credibili e persone credibili». E siccome nel mirino c’è «la stagione del renzismo, che non ha rappresentato un elemento di credibilità ma di profonda lacerazione nel Paese», è chiaramente un ultimatum a Schlein perché scelga tra la sinistra e Iv. Identica posizione dei M5S, che si dicono «lieti che anche Bonelli faccia la nostra stessa richiesta». Intanto per il Pd si apre anche la partita Vicenzo De Luca. I vertici del partito hanno escluso il terzo mandato per il governatore campano, ma lui ha ribadito: «Io mi candido, chi ci sta ci sta».

