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01 maggio 2026 alle 00:22

Avs e i civici di Ajò in campo con Milia  

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«Cinque anni e mezzo fa il campo largo progressista ha fatto un’altra scelta, stavolta invece decidiamo tutti insieme di sostenere la buona amministrazione del sindaco uscente, convinti che abbia operato bene per la città e che questo percorso meriti di continuare». La lista che unisce le anime di Alleanza verdi e sinistra e del movimento civico quartese Ajò insieme, svela il simbolo e gli obiettivi da portare avanti nella competizione elettorale del 7 e 8 giugno nella terza città della Sardegna. Ieri mattina la presentazione pubblica nella sede di via Cecoslovacchia, con esponenti regionali, provinciali e locali, delle forze politiche coinvolte.

Il progetto della lista civica Verdi sinistra-Ajò Milia sindaco, con una perfetta parità di genere fra i candidati, punta sul rilancio di Quartu nello scenario regionale, sulla tutela dell’ambiente, sull’inclusione e sulla giustizia sociale. Presenti l’assessore regionale ai Lavori pubblici e referente di Europa Verde nell’Isola, Antonio Piu, insieme ai portavoce provinciali Anna Luisa De Giorgio e Marco Meloni, e Andrea Melis e Eugenio Lai per Sinistra italiana. Con loro Gino Utzeri, portavoce di Ajò insieme: «Abbiamo iniziato questo percorso nel 2019 fondato sulla partecipazione e sul confronto, e vogliamo continuarlo puntando sempre su una politica vicina ai cittadini e attenta ai bisogni quotidiani della comunità». Alla presentazione c’era anche il sindaco Graziano Milia: «Grazie per quello che state portando a questa coalizione civica, un ulteriore supporto nel percorso di mobilitazione collettiva».

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