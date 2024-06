«Avrete l’acqua che vi serve» 

Incontro ieri tra il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, amministratori e consorziati. L’appuntamento rientra nella programmazione ordinaria e punta a capire le esigenze degli operatori. A spiegarlo è la sindaca Francesca Atzori: «L’incontro - afferma - è stato voluto per informare i consorziati sulla gestione della risorsa idrica, in modo da programmare la campagna agricola e capire come gestirla nel futuro». «È stato - spiega Isacco Fanni, assessore all’Agricoltura - un momento di confronto, per portare al centro dell’attenzione i problemi del territorio».

Alla riunione era presente Efisio Perra, presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale: «È importante confrontarci per capire l’andamento dell’impianto di sollevamento di Uta Nord, in funzione da oltre un mese, che dal bacino di Genna Is Abis eroga l’acqua in questo comprensorio. L’acqua del bacino è attualmente sufficiente a garantire le esigenze del territorio, si tratta di vedere come gestire eventuali fabbisogni: la stagione irrigua è partita in via prudenziale al 50 per cento, lo scorso anno era al 70». Attualmente sono attive due pompe e, in via eccezionale, attraverso la condotta d’interconnessione, spingono l’acqua fino all’invaso di Punta Gennarta. Perra conclude: «Grazie alla programmazione del 2022, siamo in grado di garantire l’acqua anche in quest’annata difficile. Se non avessimo osato, oggi saremmo in situazioni critiche».

Il direttore dell’area tecnica Andrea Mandras specifica: «Abbiamo adottato tutte le soluzioni per minimizzare i problemi relativi all’erogazione idrica. Inoltre stiamo studiando interventi per risolvere eventuali altri criticità». Pierfrancesco Testa, direttore dell'area agraria del Consorzio, aggiunge: «Grazie a Uta nord, siamo riusciti a mantenere la situazione stabile. Stiamo reggendo bene ma potrebbero verificarsi piccoli disagi: in precedenza tutto il comprensorio era alimentato dalla diga di Medau Zirimillis, con un approvvigionamento più costante e senza sbalzi di pressione ma sono fiducioso». Chiude Patrizia Mattioni, direttrice generale del Consorzio: «È un’occasione per tenere i contatti con i consorziati, abbiamo avviato un’importante campagna di comunicazione per far conoscere le nostre potenzialità: vogliamo essere sempre più presenti per dare voce al territorio».

