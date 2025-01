«Avremo la Groenlandia» Ma i primi super dazi sono contro la Colombia 

WASHINGTON. Il primo scontro Trump lo avvia con la Colombia, che ha risposto al pugno di ferro contro gli immigrati vietando l’ingresso ai voli militari Usa con a bordo i colombiani espulsi finché ai migranti non sarà garantito un «trattamento dignitoso». La mossa scatena la ritorsione di Trump contro il governo del presidente Gustavo Petro: dazi al 25% che saliranno al 50% in una settimana, divieto di ingresso e revoca dei visti per tutti i dirigenti governativi colombiani, i loro alleati e sostenitori, ispezioni doganali rafforzate su merci e cittadini colombiani, sanzioni del Tesoro, bancarie e finanziarie. La Colombia ha risposto deliberando dazi del 50% su tutti i prodotti Usa, poi abbassati al 25%.

Ma in Occidente l’attenzione più alta resta sulla sfida a due Paesi alleati e membri della Nato come Copenaghen (cui appartiene la Groenlandia) e Canada. «La Groenlandia? Penso che ce l’avremo. E penso che i suoi 55 mila abitanti vogliano stare con noi. Non so davvero quali pretese abbia la Danimarca su di essa. Ma sarebbe un atto molto ostile se non lo permettessero», ha detto ai reporter a bordo dell’Air Force One. Il tycoon ha spiegato che la vuole «per proteggere il mondo libero, non è per noi». «In questo momento ci sono navi russe, navi cinesi, navi da vari Paesi. Non è una bella situazione e credo che la otterremo», ha proseguito, sostenendo che solo l’America garantire la libertà: «Loro non possono, hanno messo due slitte trainate da cani lì due settimane fa, pensavano che fosse protezione». Naturalmente a Trump interessa la Groenlandia per il controllo di rotte marittime strategiche e per le sue vaste risorse energetiche e di minerali rari. Da vedere come reagirà l’Europa. Intanto Robert Brieger, presidente della commissione militare Ue - il più alto organo militare del blocco - ha proposto di stazionarci anche truppe europee per mandare «un segnale forte» e contribuire «alla stabilità nella regione».

RIPRODUZIONE RISERVATA