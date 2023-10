Avramov: un portiere si giudica in sei mesi 

«Io da Cagliari non me ne sarei mai andato...». A distanza di nove anni dalla sua partenza, Vlada Avramov si sente ancora rossoblà. «Perché in Sardegna», ha spiegato ieri da ospite a “Il Cagliari in diretta”, su Radiolina e Videolina, «ho lasciato il cuore e tanti amici». No, per Avramov quei tre anni in terra sarda non sono passati leggeri. E ieri l'ex portiere lo ha ribadito: «Ho girato l'Italia, ci ho giocato per 14 anni, ma Cagliari è la città in cui mi sono trovato meglio, perché qui ho trovato tanta gente col cuore grande. Sarei rimasto, ma dopo il cambio di società, sono andato via».

Forza Boris

Da tre anni allena i portieri dell'Honved di Budapest, in Ungheria, quel ruolo che lui conosce benissimo e che continua ad amare. «Perché è un ruolo speciale», spiega, «sei da solo in un gioco di squadra. Un ruolo dove è necessario credere in se stessi e non mollare mai». Quasi un messaggio al suo connazionale Boris Radunovic, che a Cagliari, la “sua” Cagliari, sta vivendo giorni complicati. «Lo conosco, l'ho visto lo scorso anno quando ha fatto benissimo, salvando tante volte la squadra. E questo nessuno lo deve dimenticare. Spesso si giudica un portiere per un errore o una grande parata: sbagliato, il portiere lo si giudica in sei mesi. È vero, Radunovic quest'anno non è partito bene, ma non solo lui, tutta la squadra». Un consiglio: «Deve alzare la testa e lavorare duro, tornerà a fare partite come quelle dello scorso anno». Da allenatore dei portieri, invece, Avramov evita di invadere il campo del collega Bressan: «Preferisco non dire nulla. Sono certo che il suo allenatore ci parlerà, perché in questi momenti la testa è anche più importante dell'allenamento».

La Roma nel mirino

Tre stagioni in Sardegna, partendo dalle retrovie e diventando un protagonista. Soprattutto quella notte all'Olimpico, contro la Roma: «Finì 0-0 e io feci quella che, secondo me, è stata la parata più bella col Cagliari. Un tiro di Maicon al sette, io ci andai un attimo prima e andò bene». Cagliari-Roma ieri e oggi, anzi, domenica: «Tante cose sono cambiate. Quella Roma giocava per il primo posto, ora è un'altra squadra. E nel Cagliari c'era Daniele Conti, che ora non c'è più». Nessun timore dei giallorossi: «Spero che il Cagliari domenica vinca. La squadra ha sofferto tanto ed è tornata in Serie A. Come dice Ranieri, tutti devono restare uniti per vincere. Magari già domenica, perché ogni partita è una finale e non importa il nome dell'avversario. In fondo, in passato il Cagliari con la Roma ha spesso fatto bene. E “ci” servono i punti».

Amici miei

Quel Cagliari con la Roma ha spesso fatto colpi gobbi, anche grazie a tre amici che Avramov non scorda: «Ci sentiamo spesso con Nainggolan, ho visto Cossu lo scorso anno a Budapest quando è venuto a vedere un giocatore e poi Conti... Con tutti loro ho un legame fortissimo. E a Cagliari ho capito cosa vuol dire avere un leader, quello che era Conti. Con lui si rideva, ma una volta in campo era un gladiatore. Spero che il Cagliari possa avere nello spogliatoio e in campo uno come lui...».

