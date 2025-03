«Avrà un futuro luminoso»: Nole incorona Mensik 

MIAMI. L’incoronazione arriva per mano dello stesso campione battuto. Novak Djokovic vede sfumare al Masters 1000 di Miami la possibilità di vincere il torneo numero 100 in carriera e rende omaggio al 19enne ceco Jakub Mensik. Dopo un’attesa infinita per la pioggia, ieri, poco prima delle 5 italiane, Mensik si è buttato per terra quando “Nole” ha sbagliato l’ultima palla: 7-6, 7-6 è il punteggio che certifica la nascita di una nuova stella del firmamento del tennis. «Non sono mai contento di perdere, ma è uno dei giocatori contro cui mi dispiace meno», ha ammesso Djokovi, 37 anni. «L'ho visto giocare quando aveva 15 o 16 anni, poi ci siamo allenati insieme, l'ho invitato nel mio club a Belgrado. Ha un futuro luminoso».

Il retroscena

Mensik ha raccontato che se non fosse stato per un arbitro assente per la pausa pranzo, si sarebbe ritirato dal torneo ancor prima di giocare il primo turno. Il giovane ceco soffriva di un forte dolore al ginocchio destro e riusciva a malapena a camminare. Ha quindi compilato il modulo di ritiro prima della sua partita con lo spagnolo Roberto Bautista Agut ed é andato nella stanza dell'arbitro. Ma quest'ultimo era fuori per pranzo. «Ho pensato "ok, andiamo dal fisioterapista”. Lui ha iniziato a fare un paio di trattamenti, se ne è occupato per circa 30 minuti. Ha detto che non era niente di grave, “puoi giocare con questo dolore e non succederà nulla”. Poi ho preso un antidolorifico e ho iniziato a sentire un po' di sollievo. Mancava mezzora alla partita». Ha battuto Agut in tre set e così é iniziata la serie vincente che ha portato Mensik a sollevare il trofeo che , ha diciannove anni lo proietta 30 posti più su, al numero 24, nella classifica Atp sempre comandata (ed è la 43ª settimana di fila), da Jannik Sinner. Tra gli italiani, Lorenzo Musetti è 16°, Matteo Berrettini (+3) 27°.

Jasmine cambia

Intanto le strade di Jasmine Paolini e del suo allenatore, Renzo Furlan, si dividono. La toscana, numero 6 (ed ex 4) della classifica Wta, ha annunciato l'addio al tecnico che ha contribuito al suo exploit del 2024. «Voglio dire un enorme grazie, è stato una parte fondamentale della mia crescita, sia come giocatrice che come persona. Nel 2024, i coach Wta hanno eletto Renzo Furlan come allenatore dell'anno nel circuito.

RIPRODUZIONE RISERVATA