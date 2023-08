«La prima sensazione non è stata buona. Non conoscendo i fatti, a intuito dico che le dimissioni sono arrivate o perché ha avuto un’altra offerta importante oppure ha pensato di non poter più vincere con questa Nazionale. Sono due cose diverse ma che fanno riflettere». Così Furio Valcareggi, procuratore e figlio di Ferruccio, l’unico altro ct ad aver vinto gli Europei con l’Italia nel ‘68, commenta le dimissioni di Roberto Mancini. «Di sicuro poteva fare meglio. Ha scelto tutto, anche il colore delle maglie, poi se n’è andato. Solo lui potrà spiegare quanto successo, ma avrà difficoltà a uscirne bene».

Si dice «sorpreso» per «i modi e i tempi» Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, che giudica «positivissima» la prima parte della conduzione di Mancini «con la vittoria del titolo europeo» e negativa la seconda «con la mancata qualificazione mondiale». Colpiti anche gli ex ct Arrigo Sacchi («sono dispiaciuto, quando l’ho saputo non credevo fosse vero») e Dino Zoff («sono stupito, una settimana fa era diventato il responsabile di tutte le Nazionali»). Per Valcareggi comunque «il fascino che aveva la Nazionale ai tempi di mio babbo o Bearzot non c’è più. Oggi allenare l’Italia significare guadagnare meno e non vincere mai».

