Avis vicina al trasloco? È polemica 

«D’accordo con la Asl di Sanluri, siamo pronti al rinnovo della concessione della sede dell’Avis nella Casa della salute, ma non possiamo autorizzare la donazione del sangue all’interno della struttura». L’assessora alla Sanità del Comune di Arbus, Sara Vacca, è dispiaciuta per «la decisione imposta con una delibera della Regione». E per venire incontro alla richiesta degli avisini locali di accogliere i donatori in una struttura coperta, assume l’impegno di assegnare un locale indipendente, evitando così «di fare la fila davanti all’autoemoteca anche nei giorni di pioggia, vento, freddo o sole cocente. Doveroso verso un’associazione nata 62 anni fa, con 650 soci e una media di circa 500 donatori l’anno».

Sala prelievi

La polemica politica è esplosa in commissione sanità. «Quando l’assessora Vacca ha comunicato, per la verità in maniera ufficiosa – ricorda la consigliera di minoranza, Veronica Aru – la volontà di trasferire i volontari, ho chiesto spiegazioni e visionato la convenzione fra la Asl di Sanluri e l’associazione Avis per capire gli accordi sottoscritti. Realizzare una sala per donare il sangue, sarebbe stata la soluzione più semplice e meno costosa rispetto ai lavori in un vecchio caseggiato della Asl pagati con fondi del Comune». Vacca difende la scelta: «Adeguare la Casa della salute alle prescrizioni della Regione non è possibile. Non si tratta solo di acquistare attrezzature, ma di modificare gli ambienti, destinati ai medici e agli specialisti. Per la Regione un centro donazione ha bisogno, fra l’altro, di diverse aree, una per l’attesa dei donatori, un’altra per l’accettazione, una attrezzata per garantire la tutela della riservatezza durante la compilazione del questionario, infine per il colloquio e per il riposo/ristoro post-donazione».

Tre anni fa l’Avis ha trovato ospitalità nella Casa della salute. Scaduta la convenzione con la Asl, il presidente, Antonio Atzeni, ha scritto al direttore dell’azienda sanitaria per il rinnovo della concessione con l’istanza di usare la sala prelievi due giorni a settimana. Nessuno ostacolo da parte della Asl e né del sindaco Paolo Salis, entrambi disponibili a soddisfare la richiesta. Lo stop è arrivato dalla Regione che «nel rispetto delle regole che hanno a cuore la salute dei cittadini», ha inviato al Comune l’atto che disciplina le «Unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti». Un lungo elenco di titoli che non trova spazio nella struttura sanitaria di via Cavallotti.

L’ipotesi