Avis, una nuova sede per i volontari 

La sezione dell’Avis di San Gavino ha una nuova sede in via Fermi. I nuovi locali si trovano al primo piano nel caseggiato che ospita il centro di aggregazione sociale e che sarà la nuova casa di tante associazioni sangavinesi. Così il sodalizio sangavinese ha abbandonato i locali della vecchia sede come evidenzia il presidente Diego Cotza: «Ringraziamo tutte le persone che si sono prodigate per darci un grandissimo aiuto per le pulizie e per il trasloco di tutto il materiale associativo dalla vecchia sede in piazza Giovanni XIII. Senza l’aiuto dei volontari, che sono stati magnifici, non ce l'avremmo fatta. Ci auguriamo di poter contare sempre sull’impegno dei nostri donatori e volontari, senza i quali questa realtà non esisterebbe, ma anche sul supporto di tutte quelle persone che a vario titolo sono vicine al nostro modo di fare volontariato. L’Avis di San Gavino è ancora giovane e speriamo di poter festeggiare ancora tanti anni di attività insieme a tutti voi».

Nella nuova sede di via Fermi al primo piano trovano ospitalità già altre associazioni impegnate soprattutto nel sociale come il sodalizio “Insieme si può” mentre al piano terra si svolgono le tante attività del centro di aggregazione sociale che nel periodo primaverile ed estivo potrà contare agli ampi spazi esterni in cui praticare attività sportive e tanti altri giochi all’aperto. (g. pit.)

