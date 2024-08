Avis, taglio del nastro nella nuova sede 

Un taglio del nastro tra applausi, grida di gioia e un po’ di commozione. Si è chiusa così la tappa finale del trasloco della sede dell’Avis di Sestu in via di Vittorio, con una festa che si è svolta sabato sera, mentre la presidentessa Francesca Carta e il vicepresidente Alessandro Spiga tagliavano il nastro, alla presenza della sindaca Paola Secci e di tanti cittadini.

Racconta Barbara Melis: «Vengo qui due volte l’anno da otto anni», racconta felice. «Ho sempre avuto timore degli aghi, ma qui trovo dottoresse che mi fanno sentire a mio agio». La sua amica Elena Lai, invece, del sangue ha bisogno: «A settembre compio cinquant’anni e senza l’aiuto dei donatori di sangue e dei volontari non ci sarei mai arrivata. Per me è normale, ma d’estate devo andare di più perché le sacche sono meno». Un tema su cui l’Avis tiene alta l’attenzione, perché anche in vacanza sotto l’ombrellone non ci si dimentichi un gesto che può salvare la vita. L’Avis di Sestu, che da poco ha festeggiato 25 anni, può vantare un migliaio di donatori fissi. E dopo tanti anni nella sede in via Piave, da poco demolita per i lavori del nuovo teatro, ora tutti possono recarsi qui. È entusiasta Alessandro Spiga. «Voglio ringraziare tutti, i volontari che hanno lavorato, le ditte che hanno spesso rinunciato al guadagno. Proprio come i donatori, che salvano vite con un gesto silenzioso».

RIPRODUZIONE RISERVATA