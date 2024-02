Avis, sabato l’assemblea su bilanci e nuova presidenza 

L’Avis comunale di Nuoro convoca l’assemblea ordinaria dei soci per sabato, nella sede di via Calamida 15, in prima convocazione alle ore 17 e in seconda per le 18. All’ordine del giorno l’insediamento del nuovo ufficio di presidenza, la nomina del comitato elettorale, la relazione del consiglio direttivo. Ma anche il bilancio consuntivo 2023 e preventivo 2024, seguendo la relazione dei revisori dei conti e la discussione e la votazione di relazioni e bilanci. A seguire l’elezione dei delegati dell’assemblea provinciale, regionale e nazionale, designando inoltre i candidati alle commissioni prima di chiudere i lavori con la relazione del comitato elettorale. (g. i. o.)

