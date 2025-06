Avis, quarant’anni d’impegno  

Compleanno importante per l’Avis di Samugheo. Quarant’anni in prima linea, in un lungo percorso fatto di impegno e amore verso il prossimo. Era il 1984 quando un piccolo gruppo di volontari decise che era tempo di fare qualcosa di importante per la comunità ed ecco l’idea di diventare donatori di sangue. Oggi quel gesto si è moltiplicato centinaia di volte. L’associazione conta quasi cento iscritti attivi, con una media annuale di 150 donazioni.

Le storie

Numeri importanti dietro ai quali ci sono volti e realtà diverse. Come quella di un “donatore storico” che proprio pochi giorni fa in occasione della Giornata nazionale del donatore ha effettuato la sua 101esima donazione. O quella di due ragazzi che hanno scelto di donare per la prima volta. Cuore pulsante dell’associazione è Grazia Medde, presidente e volontaria instancabile. «Con dedizione, costanza e passione ha fatto dell’Avis non solo un presidio di salute ma anche un punto di riferimento culturale e sociale – spiegano dall’associazione – Siamo impegnati in molte iniziative, dalla promozione della cultura agroalimentare locale ai progetti con le scuole, alle collaborazioni con il Comune. Sempre al fianco della comunità».

La festa

Domenica è in programma un evento per festeggiare l’importante traguardo e riflettere sul valore del volontariato. «In questi 40 anni abbiamo fatto passi molto importanti per le donazioni – spiega Grazia Medde – All’inizio si arrivava a 90 donazioni, negli ultimi 10 anni siamo arrivati a una media di circa 150 donazioni annue. Non posso che essere felice e orgogliosa dei risultati raggiunti, sperando di continuare nei prossimi anni. La speranza sono i giovani, ci auguriamo che colgano il valore di un gesto semplice ma importante come la donazione di sangue». Un plauso dal Comune con il vicesindaco e assessore all’Associazionismo Massimiliano Urru: «L’Avis è un esempio luminoso di ciò che significa fare comunità. In quarant’anni di attività non ha solo promosso la donazione del sangue, ma ha costruito legami profondi, educato generazioni e sostenuto la crescita culturale e sociale del nostro paese – sostiene - Come Amministrazione siamo orgogliosi di poter celebrare questo traguardo insieme ai volontari, ai donatori e a tutti coloro che, con discrezione e costanza, hanno fatto dell’altruismo uno stile di vita. L’associazionismo, quando è autentico come quello dell’Avis, è un motore silenzioso ma potentissimo, rende i territori più forti, più giusti, più umani».

