Avis provinciale al traguardo delle oltre 5700 donazioni  

Si è svolta ieri in un clima di grande soddisfazione a Meana Sardo la 56esima assemblea provinciale dell’Avis di Nuoro. Una proficua mattinata per i soci oltre che un’occasione per rinsaldare rapporti e stare assieme a cui hanno partecipato il direttivo e i delegati delle sedi comunali tra cui il presidente della sezione meanese Francesco Dessì che ha fatto gli onori di casa insieme al sindaco Salvatore Marras. Il 2023 è annata più che positiva con soci in crescita e 5725 donazioni, in notevole incremento rispetto al 2022. «Siamo più che soddisfatti del risultato - ha detto il presidente provinciale Mario Trazzi - è un vero e proprio successo, frutto del lavoro instancabile e responsabile di ogni sede comunale e della professionalità di tutto il personale dell’Avis provinciale. Al netto di qualche inconveniente, che si cerca di prevenire in ogni modo, le raccolte si sono svolte in modo impeccabile. Speriamo possa continuare sempre così».

Sono state esposte e votate le relazioni degli organi direttivi e discussi il bilancio consuntivo del 2023 e preventivo del 2024, approvati all’unanimità. Si è proceduto all’elezione dei delegati all’assemblea regionale e nazionale. Gli interventi dei rappresentanti delle sezioni comunali hanno animato la discussione portando le proprie esperienze. È emersa la necessità di far conoscere sempre più l’associazione e sviluppare il rapporto con le scuole.

