Avis premia i giovani donatori 

Borsa di studio per nove studenti delle scuole superiori di Olbia che si sono distinti per aver collezionato un alto numero di donazioni. Il premio assegnato su base regionale (e anche per merito scolastico) da Avis Sardegna sarà consegnato domani mattina durante una cerimonia ufficiale in Comune. Le borse di studio corrisposte agli studenti iscritti ad Avis Olbia saranno consegnate dal sindaco, Settimo Nizzi, e dal dirigente scolastico del liceo scientifico Lorenzo Mossa, Luigi Antolini. Oltre al riconoscimento, i giovani donatori riceveranno anche una sorpresa da parte dell’associazione. Durante il 2023, sono state tante le raccolte di sangue di Avis Olbia che hanno coinvolto gli studenti della città: l’ultima, in ordine di tempo, a dicembre all'istituto tecnico Attilio Deffenu, dove cinquanta ragazzi hanno contribuito a riempire le sacche di sangue.(t.c.)

