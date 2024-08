Avis, l’apertura slitta ancora 

Il braccio della ruspa demolitrice ha colpito. Ormai la vecchia sede Avis di Sestu in via Piave è un cumulo di macerie. Come previsto dai piani comunali. La nuova sede è già pronta, più nuova e più bella, in via Di Vittorio. Ma la porta resta chiusa per i donatori e bisogna continuare ad arrangiarsi con l’autoemoteca.

Il ritardo

Un problema temporaneo, tra intoppi burocratici vari, che porta una situazione difficile da gestire. Ne ha parlato Francesca Carta, presidentessa dell’associazione, in un appello online con tantissime condivisioni e commenti. Attualmente la beffa è data dal fatto che la sede è pronta. Un locale comunale in comodato d’uso, adattato anche anche grazie alle donazioni dei volontari, con attrezzature moderne. Solo la burocrazia impedisce di aprire per i prelievi. Ma può essere usata come ufficio o per fare colazione dopo aver donato.

«Le donazioni non sono calate di molto», spiega Carta, «il disagio principale è che il donatore entra in sede per compilare, poi deve uscire, salire sull'autoemoteca per visita e donazione, e poi deve rientrare per la colazione». Il percorso finora è stato complesso, tra il nulla osta della Regione, le carte e documenti sbrigate da Comune e Asl.

L’intoppo

All’inizio sembrava che mancasse una firma dalla Asl, da qui il post, poi rimosso, che chiedeva aiuto. Il rischio era di dover aspettare a settembre. Nel giro di poche ore e anche grazie all’attenzione destata online, le cose hanno iniziato a muoversi. A quanto pare non manca alcuna firma, e il ritardo sarebbe dovuto a un’errata interpretazione di alcuni dettagli. «Alla Asl sono stati disponibilissimi e hanno chiarito in giornata. Ma in tanti si sono interessati. Grazie all’aiuto di tutti potremmo aprire a breve». Così presto nella sede dell’Avis in via di Vittorio potranno entrare tanti donatori.

Da poco l’Avis di Sestu ha festeggiato i 25 anni ed è sempre una delle realtà più attive di tutto l’hinterland: centinaia di soci, alcuni anche da decenni, con la meravigliosa passione di donare che spesso si trasmette di padre in figlio, e in alcune famiglie è arrivata anche alla terza generazione. Mentre le cifre della donazione toccano il migliaio ogni anno.

